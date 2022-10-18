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В США заявили о готовности содействовать в расследовании взрывов на «Северных потоках»

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США по-прежнему готовы оказать содействие в расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Соединённых Штатов Патрик Райдер.
В США заявили о готовности содействовать в расследовании взрывов на «Северных потоках»
  • AFP
  • © Handout / DANISH DEFENCE

«Могу вам сказать, что расследование продолжают вести Германия, Дания и Норвегия. Мы, разумеется, сохраняем готовность поддержать (его. — RT) в случае необходимости», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Райдер отметил, что не обладает никакой новой информацией о ходе расследований.

Как ранее сообщали журналисты Der Spiegel, Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream. В Стокгольме обосновали это тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами.

В полиции Дании по результатам расследования заявили, что ущерб на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был вызван мощными взрывами.

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