В США заявили о готовности содействовать в расследовании взрывов на «Северных потоках»
- AFP
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«Могу вам сказать, что расследование продолжают вести Германия, Дания и Норвегия. Мы, разумеется, сохраняем готовность поддержать (его. — RT) в случае необходимости», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Райдер отметил, что не обладает никакой новой информацией о ходе расследований.
Как ранее сообщали журналисты Der Spiegel, Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream. В Стокгольме обосновали это тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами.
В полиции Дании по результатам расследования заявили, что ущерб на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был вызван мощными взрывами.