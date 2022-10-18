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Власти США заявили о продолжении переговоров с SpaceX по теме работы Starlink на Украине

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Власти США продолжают вести консультации с компанией SpaceX по тематике обеспечения работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Власти США заявили о продолжении переговоров с SpaceX по теме работы Starlink на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Министерство обороны США продолжает проводить консультации по различным вопросам со SpaceX, включая Starlink», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

В Пентагоне сообщили, что рассматривают возможность выделения средств с целью обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи.

Впоследствии Маск заявил, что SpaceX уже отозвала запрос на финансирование Starlink на Украине со стороны Пентагона.

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