Госдеп США приветствовал решение Маска продолжить финансирование Starlink на Украине
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«Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины», — цитирует её РИА Новости.
По словам американской чиновницы, Starlink оказывает большое влияние на ход боевых действий на Украине.
Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.
В Пентагоне сообщили, что рассматривают возможность выделения средств с целью обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи.
Впоследствии Маск заявил, что SpaceX уже отозвала запрос на финансирование Starlink на Украине со стороны Пентагона.