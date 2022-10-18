Госдеп США приветствовал решение Маска продолжить финансирование Starlink на Украине

Американская администрация приветствует заявление предпринимателя Илона Маска о намерении продолжить финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

«Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины», — цитирует её РИА Новости.

По словам американской чиновницы, Starlink оказывает большое влияние на ход боевых действий на Украине.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

В Пентагоне сообщили, что рассматривают возможность выделения средств с целью обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи.

Впоследствии Маск заявил, что SpaceX уже отозвала запрос на финансирование Starlink на Украине со стороны Пентагона.