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Госдеп США приветствовал решение Маска продолжить финансирование Starlink на Украине

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Американская администрация приветствует заявление предпринимателя Илона Маска о намерении продолжить финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
Госдеп США приветствовал решение Маска продолжить финансирование Starlink на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Hannibal Hanschke/Pool Photo

«Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины», — цитирует её РИА Новости.

По словам американской чиновницы, Starlink оказывает большое влияние на ход боевых действий на Украине.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

В Пентагоне сообщили, что рассматривают возможность выделения средств с целью обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи.

Впоследствии Маск заявил, что SpaceX уже отозвала запрос на финансирование Starlink на Украине со стороны Пентагона.

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