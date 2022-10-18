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TAC: эскалация конфликта на Украине может спровоцировать гражданские войны в Европе

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Эскалация на Украине и энергетический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, могут стать причиной гражданских войн в Европе, заявил обозреватель The American Conservative Ласло Бернат Веспреми.
TAC: эскалация конфликта на Украине может спровоцировать гражданские войны в Европе
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители», — говорится в материале журналиста.

По его словам, сложно предсказать, «будет ли Европа в огне» этой зимой. При этом он отмечает неизбежность массовых беспорядков.

Локленд отметил, что эти предупреждения будут неожиданными для тех, кто игнорировал социальный разлад в Западной Европе на протяжении последних десяти лет. По мнению обозревателя The American Conservative, проблемы с энергетикой могут стать для европейцев «последней каплей».

Еврокомиссия ранее предложила странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков допустил повышение цен на газ в странах Европы зимой.

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