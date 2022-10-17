Узнать больше

Аналитик Рыков допустил повышение цен на газ в странах Европы зимой

Короткая ссылка
Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков допустил повышение цен на газ в странах Европы зимой.
Аналитик Рыков допустил повышение цен на газ в странах Европы зимой
  • Gettyimages.ru
  • © ewg3D

«Если будет введён потолок цен на газ и Россия вообще не будет продавать ресурсы, будет резкий скачок, возможно, и к $3 тыс. за 1 тыс. кубометров. До декабря любое событие может изменить ситуацию», — сказал Рыков в интервью радио Sputnik.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить