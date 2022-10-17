Аналитик Рыков допустил повышение цен на газ в странах Европы зимой

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков допустил повышение цен на газ в странах Европы зимой.

«Если будет введён потолок цен на газ и Россия вообще не будет продавать ресурсы, будет резкий скачок, возможно, и к $3 тыс. за 1 тыс. кубометров. До декабря любое событие может изменить ситуацию», — сказал Рыков в интервью радио Sputnik.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.