Власти Польши не собираются отменять эмбарго на поставки угля из России
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Мы абсолютно точно не видим такой возможности по двум причинам. Мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, во-вторых, следующий сезон будет намного проще: мы можем импортировать, увеличиваем добычу», — цитирует её ТАСС.
Она подчеркнула, что любая поддержка России «противоречит безопасности Польши».
Бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф в июле допустил, что страна может столкнуться с проблемами с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на уголь из России.
Польский премьер Матеуш Моравецкий также предупредил, что Польша вскоре столкнётся с проблемой доступности угля.