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Власти Польши не собираются отменять эмбарго на поставки угля из России

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Власти Польши не собираются отменять эмбарго на поставки угля из России, заявила в эфире Zet министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.
Власти Польши не собираются отменять эмбарго на поставки угля из России
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Мы абсолютно точно не видим такой возможности по двум причинам. Мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, во-вторых, следующий сезон будет намного проще: мы можем импортировать, увеличиваем добычу», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что любая поддержка России «противоречит безопасности Польши».

Бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф в июле допустил, что страна может столкнуться с проблемами с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на уголь из России.

Польский премьер Матеуш Моравецкий также предупредил, что Польша вскоре столкнётся с проблемой доступности угля.

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