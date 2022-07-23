Экс-министр экономики Штайнхофф: Польшу ждут проблемы из-за эмбарго на российский уголь

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Бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф допустил, что страна может столкнуться с проблемами с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на уголь из России.

«Решение о введении эмбарго на российский уголь было принято практически в одночасье, безрассудно и непродуманно», — отметил он в интервью Wirtualna Polska.

По словам Штайнхоффа, такое решение польских властей имело бы смысл, если бы его приняли совместно все страны — члены Европейского союза, которые вводят запрет на поставки российского угля с 15 августа.

«Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов», — констатировал польский чиновник.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Польша вскоре столкнётся с проблемой доступности угля.

Моравецкий созвал совещание по вопросу дефицита угля. 

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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