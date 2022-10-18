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Бывший президент США Обама предложил определить рамки поддержки Киева

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Бывший президент США Барак Обама предложил определить рамки поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Бывший президент США Обама предложил определить рамки поддержки Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Jim Vondruska

Об этом он сказал в интервью Pod Save America.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет», — отметил он.

Обама считает, что Вашингтону, Североатлантическому альянсу и ряду других стран, поддерживающих политику Запада, необходимо самостоятельно определить линии поддержки.

Экс-президент США добавил, что при этом необходимо исходить из расчёта, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО.

Обама отметил, что США и их союзники должны задуматься, какое оружие они отправляют Киеву и каким способом происходит поддержка.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, подтверждением участия НАТО в войне против России.

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