Бывший президент США Обама предложил определить рамки поддержки Киева
- Gettyimages.ru
- © Jim Vondruska
Об этом он сказал в интервью Pod Save America.
«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет», — отметил он.
Обама считает, что Вашингтону, Североатлантическому альянсу и ряду других стран, поддерживающих политику Запада, необходимо самостоятельно определить линии поддержки.
Экс-президент США добавил, что при этом необходимо исходить из расчёта, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО.
Обама отметил, что США и их союзники должны задуматься, какое оружие они отправляют Киеву и каким способом происходит поддержка.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, подтверждением участия НАТО в войне против России.