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Минобороны Тайваня выявило возле острова 11 военных самолётов и два корабля КНР

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Минобороны Тайваня сообщило, что обнаружило в регионе два корабля и 11 самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Минобороны Тайваня выявило возле острова 11 военных самолётов и два корабля КНР
  • AP
  • © Chiang Ying-ying

В сообщении министерства утверждается, что два китайских истребителя пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.

В ответ на это тайваньские военные подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули береговые ракетные комплексы.

Ранее сообщалось, что Китай усилил военное присутствие в регионе после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В КНР подобный визит сочли провокацией и вмешательством во внутренние дела Китая.

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