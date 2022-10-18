Минобороны Тайваня выявило возле острова 11 военных самолётов и два корабля КНР
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В сообщении министерства утверждается, что два китайских истребителя пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.
В ответ на это тайваньские военные подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули береговые ракетные комплексы.
Ранее сообщалось, что Китай усилил военное присутствие в регионе после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
В КНР подобный визит сочли провокацией и вмешательством во внутренние дела Китая.