Минобороны Тайваня выявило возле острова 11 военных самолётов и два корабля КНР

Минобороны Тайваня сообщило, что обнаружило в регионе два корабля и 11 самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В сообщении министерства утверждается, что два китайских истребителя пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.

В ответ на это тайваньские военные подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули береговые ракетные комплексы.

Ранее сообщалось, что Китай усилил военное присутствие в регионе после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В КНР подобный визит сочли провокацией и вмешательством во внутренние дела Китая.