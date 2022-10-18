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NYT: конфликт между Турцией и Грецией может привести к расколу НАТО

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Конфликтная ситуация между Турцией и Грецией может привести к расколу Североатлантического альянса.
NYT: конфликт между Турцией и Грецией может привести к расколу НАТО
  • Legion-Media

Такое мнение выразил главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.

«Растущая напряжённость между Грецией и Турцией... угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами», — говорится в материале.

Отмечается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями» перед президентскими выборами 2023 года.

Поэтому «он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО», заключил Эрлангер.

В сентябре Министерство национальной обороны Турции заявило, что Греция предприняла попытку перехватить турецкий морской патрульный самолёт во время миссии НАТО.

Бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative выразил уверенность, что Соединённым Штатам следует разорвать союзнические отношения с Турцией, Саудовской Аравией и Южной Кореей.

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