В Турции сообщили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолёт

Министерство национальной обороны Турции заявило, что Греция предприняла попытку перехватить турецкий морской патрульный самолёт во время миссии НАТО.

В сообщении говорится, что этот случай произошёл 1 сентября над островом Родос. При этом в министерстве заявили, что самолёт не был вооружён.

«Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что проявляется в росте числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции», — пишет Anadolu.

Также уточняется, что в прошлом году было зафиксировано 1616 случаев нарушения, а за последние восемь месяцев 2022 года — 1123.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Греция заплатит высокую цену за «курс провокаций».