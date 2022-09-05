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В Турции сообщили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолёт

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Министерство национальной обороны Турции заявило, что Греция предприняла попытку перехватить турецкий морской патрульный самолёт во время миссии НАТО.
В Турции сообщили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолёт
  • AP
  • © Thanassis Stavrakis

В сообщении говорится, что этот случай произошёл 1 сентября над островом Родос. При этом в министерстве заявили, что самолёт не был вооружён.

«Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что проявляется в росте числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции», — пишет Anadolu.

Также уточняется, что в прошлом году было зафиксировано 1616 случаев нарушения, а за последние восемь месяцев 2022 года — 1123.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Греция заплатит высокую цену за «курс провокаций».

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