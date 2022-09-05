В Турции сообщили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолёт
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В сообщении говорится, что этот случай произошёл 1 сентября над островом Родос. При этом в министерстве заявили, что самолёт не был вооружён.
«Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что проявляется в росте числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции», — пишет Anadolu.
Также уточняется, что в прошлом году было зафиксировано 1616 случаев нарушения, а за последние восемь месяцев 2022 года — 1123.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Греция заплатит высокую цену за «курс провокаций».