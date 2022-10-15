Обозреватель TAC Бэндоу призвал США разорвать союзнические отношения с рядом стран
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«В состав НАТО входит много бесполезных в военном отношении членов… но ни альянс, ни американские официальные лица никогда не признают очевидного», — написал обозреватель.
По его мнению, Вашингтону важно количество, а не качество союзников.
По мнению Бэндоу, большая часть союзников вредит Вашингтону. Например, напомнил обозреватель, недавно Саудовская Аравия совместно с ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти.
Что касается Южной Кореи, то обозреватель выразил недовольство тем, что страна, обладая мощным экономическим потенциалом и развитой дипломатией, по-прежнему требует защиты у США.
Бэндоу также выразил недовольство союзническими отношениями с Турцией, внешняя политика которой, по его мнению, периодически идёт вразрез с интересами Вашингтона.
«Настало время положить конец ненужной союзнической зависимости от американского народа», — заключил он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты готовы пересматривать отношения с Саудовской Аравией.
В сенат США внесли проект закона о прекращении продаж оружия Саудовской Аравии на один год.