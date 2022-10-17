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Байден намерен принять меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с конгрессом

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о планах президента США Джо Байдена принять определённые меры в отношении Саудовской Аравии после консультаций с американским конгрессом.
Байден намерен принять меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с конгрессом
  • AP
  • © Evan Vucci

По словам Жан-Пьер, возможные меры Вашингтона в отношении Эр-Рияда могут быть реализованы в сфере безопасности.

Она напомнила, что Байден с начала своего президентства заявлял о намерении пересмотреть подход к отношениям с Саудовской Аравией.

«У президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения … Он определённо хочет провести консультации с Конгрессом», — цитирует Жан-Пьер ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты готовы пересматривать отношения с Саудовской Аравией.

Как отметил обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд, резкое прекращение сотрудничества с Саудовской Аравией в военной сфере невыгодно для США, поскольку королевство является ключевым союзником Вашингтона в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке.

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