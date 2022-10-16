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FT: отношения США и Саудовской Аравии могут испортиться из-за действий Байдена

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Двусторонние отношения между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией могут сильно испортиться, если американский лидер Джо Байден решит «наказать» арабскую страну за сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Такое мнение выразил обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд.
FT: отношения США и Саудовской Аравии могут испортиться из-за действий Байдена
  • Gettyimages.ru

Как пишет обозреватель, одним из возможных ответов Вашингтона на решение Саудовской Аравии может стать запрет на поставку вооружения Эр-Рияду, а также снижение уровня сотрудничества в сфере безопасности.

«Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнётся с последствиями… решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для манёвра», — приводит текст статьи РИА Новости.

Отмечается, что резкое прекращение сотрудничества с Саудовской Аравией в военной сфере невыгодно для США, поскольку королевство является ключевым союзником Вашингтона в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты готовы пересматривать отношения с Саудовской Аравией.

В сенат США внесли проект закона о прекращении продаж оружия Саудовской Аравии на один год.

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