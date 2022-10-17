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Дипломат Стюарт заявила о готовности США начать переговоры о соглашении на замену ДСНВ

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Соединённые Штаты подтверждают свою приверженность полному исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.
Дипломат Стюарт заявила о готовности США начать переговоры о соглашении на замену ДСНВ
  • AP
  • © Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base

Стюарт также заявила о готовности Вашингтона возобновить инспекции объектов в рамках договора, которые были приостановлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

«США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придёт на смену СНВ-III, когда он истечёт в 2026 году», — приводит её слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что подобные переговоры должны проходить в «духе доброй воли» партнёров.

В августе замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

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