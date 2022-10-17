Дипломат Стюарт заявила о готовности США начать переговоры о соглашении на замену ДСНВ
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- © Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base
Стюарт также заявила о готовности Вашингтона возобновить инспекции объектов в рамках договора, которые были приостановлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
«США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придёт на смену СНВ-III, когда он истечёт в 2026 году», — приводит её слова РИА Новости.
Она подчеркнула, что подобные переговоры должны проходить в «духе доброй воли» партнёров.
В августе замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.
До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.