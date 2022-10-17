В Совбезе России заявили о подготовке США новых подходов для подрыва российского общества

Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов заявил в интервью «Российской газете», что Соединённые Штаты и их союзники разрабатывают новые подходы к подрывной деятельности по разложению российского общества.

Храмов сослался на имеющуюся в распоряжении Совбеза информацию, согласно которой Вашингтон и его союзники меняют подходы с учётом изменений обстановки в России.

Кроме того, он заявил о готовности западных стран «отрабатывать новые подходы к подрывной работе по переформатированию сознания россиян».

Храмов обратил внимание на привлечение Западом специалистов из разных сфер, включая математику, информационную безопасность и психологию, с целью выполнения поставленной задачи.

«Это не может оставаться без должного ответа», — подытожил он.

Ранее стало известно, что с 2014 года СБУ массово вербовала украинцев, которые часто выезжали в Россию, и вынуждала их передавать данные о российских военных в Крыму и ряде регионов, заявил сотрудник силовых структур.