Медведев: поставки Израилем оружия Украине разрушат отношения с Россией

Поставки Израилем оружия Киеву станут опрометчивым шагом и разрушат отношения с Москвой, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал он в своём Telegram-канале.

Зампред Совбеза также отметил, что, если Израиль будет поставлять Киеву оружие, ему «впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выразил уверенность, что Израилю необходимо начать поставку вооружения Украине.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам заявил, что шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.