Главы МИД 27 стран ЕС согласовали гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
«Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчётности о ситуации в регионе», — сказано в заявлении.
В Евросоюзе пояснили, что решение направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в регионе и делимитации международной границы между странами.
15 октября в военных ведомствах Азербайджана и Армении сообщили об обстреле своих позиций на границе между странами.
Кроме того, 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Астане.