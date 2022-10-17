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Главы МИД 27 стран ЕС согласовали гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана

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Главы МИД 27 государств Евросоюза согласовали гражданскую миссию для решения конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном.
Главы МИД 27 стран ЕС согласовали гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчётности о ситуации в регионе», — сказано в заявлении.

В Евросоюзе пояснили, что решение направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в регионе и делимитации международной границы между странами.

15 октября в военных ведомствах Азербайджана и Армении сообщили об обстреле своих позиций на границе между странами.

Кроме того, 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Астане.

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