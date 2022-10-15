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Минобороны Азербайджана и Армении заявили об обстреле своих позиций на границе между странами

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В военных ведомствах Азербайджана и Армении сообщили об обстреле своих позиций на границе между странами.
Минобороны Азербайджана и Армении заявили об обстреле своих позиций на границе между странами
  • РИА Новости

«С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения Вооружённых сил Армении... с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии», — говорится в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Отмечается, что подразделения армии Азербайджана приняли «адекватные ответные меры».

«15 октября примерно в 01:20 (00:20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь... по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится на сайте Минобороны Армении.

В ведомстве также уточнили, что на данный момент ситуация на границе относительно стабильная.

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главами МИД Армении и Азербайджана.

12 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о планах ЕС отправить миссию на границу государства с Азербайджаном.

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