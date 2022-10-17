Историк Шаповалов объяснил планы США выделить средства на «укрепление связей» с Японией

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы США выделить средства на «укрепление связей» с Японией. Как следует из гранта, с которым ознакомился RT, речь идёт о работе в том числе по таким направлениям, как культура и безопасность.

По мнению историка, подобного рода грантовые программы направлены на продвижение американских интересов, на распространение взглядов и информации «в выгодном для США свете».

«Интересно, что, как правило, эти программы рассчитаны на европейские страны, на страны постсоветского пространства. Повышение внимания к Японии свидетельствует о том, что для США противодействие Китаю и китайскому влиянию в Восточной Азии и в целом в мире является в настоящий момент одним из приоритетов», — считает собеседник RT.

Шаповалов добавил, что на протяжении последних лет США «очень активно выстраивают систему антикитайских союзов», в которой Япония призвана сыграть очень важную роль.

Ранее стало известно, что США намерены «укрепить связи» с Японией в сфере безопасности и культуры.

В январе сообщалось о намерении Госдепартамента США профинансировать инициативы, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. На эти цели ведомство планировало выделить до $400 тыс.