Узнать больше

Ле Пен осудила слова Борреля об ответе Запада на применение ядерного оружия на Украине

Короткая ссылка
Лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен раскритиковала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об ответе западных стран в случае применения ядерного оружия на Украине.
Ле Пен осудила слова Борреля об ответе Запада на применение ядерного оружия на Украине
  • Gettyimages.ru

Ранее Боррель заявил, что Запад намерен дать мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине.

«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что, если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в конфликт», — цитирует французского политика РИА Новости.

По мнению Ле Пен, Боррель, судя по его высказываниям, не нацелен на завершение кризиса и на поиск путей мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Она призвала французские власти с осторожностью относиться к различным высказываниям, чтобы не оказаться втянутыми в конфликт.

Как ранее отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить