Ле Пен осудила слова Борреля об ответе Запада на применение ядерного оружия на Украине

Лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен раскритиковала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об ответе западных стран в случае применения ядерного оружия на Украине.

Ранее Боррель заявил, что Запад намерен дать мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине.

«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что, если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в конфликт», — цитирует французского политика РИА Новости.

По мнению Ле Пен, Боррель, судя по его высказываниям, не нацелен на завершение кризиса и на поиск путей мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Она призвала французские власти с осторожностью относиться к различным высказываниям, чтобы не оказаться втянутыми в конфликт.

Как ранее отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.