Ле Пен осудила слова Борреля об ответе Запада на применение ядерного оружия на Украине
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Ранее Боррель заявил, что Запад намерен дать мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине.
«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что, если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в конфликт», — цитирует французского политика РИА Новости.
По мнению Ле Пен, Боррель, судя по его высказываниям, не нацелен на завершение кризиса и на поиск путей мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Она призвала французские власти с осторожностью относиться к различным высказываниям, чтобы не оказаться втянутыми в конфликт.
Как ранее отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.