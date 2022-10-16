Премьер Баварии Зёдер призвал защитить небо над Германией системами ПВО
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«Мы должны установить ракетные и противовоздушные защитные системы для немецких городов», — приводит РИА Новости слова Зёдера в интервью изданию Bild am Sonntag.
Он отметил, что недостаточно защитить партнёров, нужно сделать то же самое для собственной страны.
Ранее по инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила с осуждением ударов по Киеву и украинским регионам, а также пообещала вскоре передать Киеву первую из четырёх систем ПВО IRIS-T.