Премьер Баварии Зёдер призвал защитить небо над Германией системами ПВО

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал защитить небо над немецкими городами силами ПВО.

«Мы должны установить ракетные и противовоздушные защитные системы для немецких городов», — приводит РИА Новости слова Зёдера в интервью изданию Bild am Sonntag.

Он отметил, что недостаточно защитить партнёров, нужно сделать то же самое для собственной страны.

Ранее по инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила с осуждением ударов по Киеву и украинским регионам, а также пообещала вскоре передать Киеву первую из четырёх систем ПВО IRIS-T.