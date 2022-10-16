Обозреватель 19Fortyfive Дэвис: стратегия Байдена может привести к ядерной войне

Если власти Соединённых Штатов не изменят свою стратегию по украинскому конфликту, то политика американского президента Джо Байдена может привести к ядерной войне. Такое мнение выразил обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис.

«Позвольте мне категорически заявить то, что должно быть очевидным: в ситуации на Украине нет ничего такого, что стоило бы потери одного города НАТО или Америки в результате ядерного удара», — отметил он.

Дэвис призвал власти США вдумчиво проводить внешнюю политику и не допускать эскалации конфликта.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Запад намерен дать мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

Вместе с этим в Белом доме заявляют, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.