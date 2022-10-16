Узнать больше

Си Цзиньпин призвал все страны содействовать миру, развитию и справедливости

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все государства содействовать миру, развитию и справедливости.
Си Цзиньпин призвал все страны содействовать миру, развитию и справедливости
  • AFP

Об этом он заявил в ходе выступления на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая.

«Мы искренне призываем все государства мира продвигать общие для всего человечества ценности мира, развития, справедливости, правильности, демократии и свободы, способствовать взаимопониманию между народами всех стран, совместно решать различные глобальные вызовы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить