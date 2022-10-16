Си Цзиньпин призвал все страны содействовать миру, развитию и справедливости

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все государства содействовать миру, развитию и справедливости.

Об этом он заявил в ходе выступления на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая.

«Мы искренне призываем все государства мира продвигать общие для всего человечества ценности мира, развития, справедливости, правильности, демократии и свободы, способствовать взаимопониманию между народами всех стран, совместно решать различные глобальные вызовы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.