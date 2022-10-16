РИА Новости: шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля

Шесть стран Евросоюза в июне восстановили показатели торговли с Россией до уровня февраля 2022 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что Болгария, Хорватия, Эстония, Кипр, Люксембург и Словения одновременно нарастили импорт из России и экспорт в неё по сравнению с февральскими показателями.

В целом за шесть месяцев 2022 года экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31%, до €28,4 млрд, импорт вырос на 83%, до €121,7 млрд.

Ранее стало известно, что в июне 13 стран Евросоюза нарастили импорт товаров из России, остальные 14 сократили закупку российских товаров.