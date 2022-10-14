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В июне 13 стран Евросоюза увеличили ввоз товаров из России

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В июне 13 стран Евросоюза нарастили импорт товаров из России, остальные 14 сократили закупку российских товаров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что Словения увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза.

Кроме того, Испания за аналогичный период увеличила импорт из России на 69%, Швеция — на 48%.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи в Астане с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция сегодня оказалась самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу.

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