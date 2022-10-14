В июне 13 стран Евросоюза увеличили ввоз товаров из России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Отмечается, что Словения увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза.
Кроме того, Испания за аналогичный период увеличила импорт из России на 69%, Швеция — на 48%.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи в Астане с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция сегодня оказалась самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу.