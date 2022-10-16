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В Чехии сообщили о внеплановом отключении второго энергоблока АЭС «Дукованы»

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Было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии, заявил пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

«Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС «Дукованы», обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем», — цитирует его ТАСС.

По словам Бездека, причиной стала неисправность главного запорного клапана. О сроках ремонта не сообщается — оценить масштабы необходимых работ можно будет только после того, как специалисты проинспектируют оборудование.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на сегодняшний день нет технической возможности запустить блоки Запорожской АЭС.

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что энергоблоки Запорожской АЭС запустят только после выполнения регламентных работ.

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