В Чехии сообщили о внеплановом отключении второго энергоблока АЭС «Дукованы»
«Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС «Дукованы», обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем», — цитирует его ТАСС.
По словам Бездека, причиной стала неисправность главного запорного клапана. О сроках ремонта не сообщается — оценить масштабы необходимых работ можно будет только после того, как специалисты проинспектируют оборудование.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на сегодняшний день нет технической возможности запустить блоки Запорожской АЭС.
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что энергоблоки Запорожской АЭС запустят только после выполнения регламентных работ.