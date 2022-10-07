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В Энергодаре заявили о возможности запуска энергоблоков ЗАЭС только после регламентных работ

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга сообщил, что энергоблоки Запорожской АЭС запустят только после выполнения регламентных работ.
В Энергодаре заявили о возможности запуска энергоблоков ЗАЭС только после регламентных работ
  • РИА Новости

«Как только все регламентные работы в рамках запуска энергоблоков будут произведены, естественно, будет дан старт», — передаёт его слова ТАСС.

Волга уточнил, что данный процесс находится под контролем «Росэнергоатома» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В материале также сообщается, что к отключению станции привели действия ВСУ, наносивших удары по линиям электропередачи.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на сегодняшний день нет технической возможности запустить блоки Запорожской АЭС.

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