В Энергодаре заявили о возможности запуска энергоблоков ЗАЭС только после регламентных работ
- РИА Новости
«Как только все регламентные работы в рамках запуска энергоблоков будут произведены, естественно, будет дан старт», — передаёт его слова ТАСС.
Волга уточнил, что данный процесс находится под контролем «Росэнергоатома» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В материале также сообщается, что к отключению станции привели действия ВСУ, наносивших удары по линиям электропередачи.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на сегодняшний день нет технической возможности запустить блоки Запорожской АЭС.