Итальянский политик Риццо предположил, что за атаками на «Северные потоки» стоит Запад
Он акцентировал внимание на том, что стремящаяся вступить в НАТО Швеция засекретила расследование инцидентов, однако правда постепенно выходит наружу за счёт журналистов.
«Становится ясным, кто это делает. Потому что, если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвёл эту атаку на «Северный поток», стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России», — цитирует политика РИА Новости.
26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Как ранее сообщали журналисты Der Spiegel, Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream. В Стокгольме обосновали это тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».