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Итальянский политик Риццо предположил, что за атаками на «Северные потоки» стоит Запад

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Атаку на «Северные потоки» против интересов Европы совершил Запад, заявил лидер антисистемного политического объединения «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо.

Он акцентировал внимание на том, что стремящаяся вступить в НАТО Швеция засекретила расследование инцидентов, однако правда постепенно выходит наружу за счёт журналистов.

«Становится ясным, кто это делает. Потому что, если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвёл эту атаку на «Северный поток», стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России», — цитирует политика РИА Новости.

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Как ранее сообщали журналисты Der Spiegel, Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream. В Стокгольме обосновали это тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».

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