Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь на сумму $400 млн
Об этом сообщает МИД Саудовской Аравии по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом и Владимиром Зеленским.
«Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере $400 млн», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.
Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович ранее заявил о «золотом дожде» из оружейных поставок Запада для Украины.