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Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь на сумму $400 млн

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Правительство Саудовской Аравии дополнительно выделяет гуманитарную помощь для Украины на сумму $400 млн.

Об этом сообщает МИД Саудовской Аравии по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом и Владимиром Зеленским.

«Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере $400 млн», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.

Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович ранее заявил о «золотом дожде» из оружейных поставок Запада для Украины.

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