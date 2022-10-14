Зеленский: принц Саудовской Аравии пообещал выделить Украине макрофинансовую помощь
«Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом... Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», — написал Зеленский в своём Twitter.
Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.
Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович ранее заявил о «золотом дожде» из оружейных поставок Запада для Украины.