Зеленский: принц Саудовской Аравии пообещал выделить Украине макрофинансовую помощь

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал выделить Украине макрофинансовую помощь, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом... Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», — написал Зеленский в своём Twitter.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.

Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович ранее заявил о «золотом дожде» из оружейных поставок Запада для Украины.