К побережью Мексики приближается тропический шторм «Карл»
«Карл» продолжает смещаться в сторону Табаско и Кампече. При сохранении скорости и траектории выход на берег ожидается ночью в пятницу», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в Табаско и Чиапасе выпущено предупреждение об интенсивных ливнях, в Веракрусе и Кампече — о чрезвычайных.
4 октября стало известно, что количество погибших в результате урагана «Иэн», обрушившегося на штат США Флорида, выросло до 103.
Российское посольство в Вашингтоне выразило соболезнования близким жертв урагана.