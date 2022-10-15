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К побережью Мексики приближается тропический шторм «Карл»

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Тропический шторм «Карл» приближается к берегам мексиканского штата Табаско, сообщает Национальная комиссия по водным ресурсам.

«Карл» продолжает смещаться в сторону Табаско и Кампече. При сохранении скорости и траектории выход на берег ожидается ночью в пятницу», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Табаско и Чиапасе выпущено предупреждение об интенсивных ливнях, в Веракрусе и Кампече — о чрезвычайных.

4 октября стало известно, что количество погибших в результате урагана «Иэн», обрушившегося на штат США Флорида, выросло до 103.

Российское посольство в Вашингтоне выразило соболезнования близким жертв урагана.

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