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Посольство России в США выразило соболезнования близким жертв урагана «Иэн»

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Российское посольство в Вашингтоне выразило соболезнования близким жертв урагана «Иэн».

«Посольство России в США выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате урагана «Иэн», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Также в посольстве пожелали выздоровления всем кто пострадал в результате стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Иэн» в США выросло до 87.

Американский лидер Джо Байден не исключил, что ураган «Иэн», который обрушился на Флориду, может стать одним из самых разрушительных в истории Соединённых Штатов.

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