Байден считает, что ураган «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории США

Американский лидер Джо Байден не исключил, что ураган «Иэн», который обрушился на Флориду, может стать одним из самых разрушительных в истории Соединённых Штатов.

«Мы начинаем оценивать масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, могут стать одними из самых страшных в истории страны», — написал Байден в Twitter.

Американский лидер также пообещал оказывать пострадавшим всю необходимую помощь.

Согласно последним данным, которые приводит РИА Новости, жертвами природной аномалии стали не менее 42 человек.

Около 1,3 млн жителей штата остались без электричества.

Ранее американский режиссёр и актёр Кевин Сорбо призвал власти страны помогать жертвам урагана «Иэн», а не зарубежным странам.