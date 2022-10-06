Байден посетил пострадавший от урагана американский штат Флорида
- AP
- © Saul Young/Knoxville News Sentinel
Об этом сообщает издание The Washington Post.
«Единственное, в чём я могу вас заверить, так это в том, что федеральное правительство будет здесь, пока (восстановление инфраструктуры. — RT) не завершится», — заявил американский президент.
Он отметил, что во времена бедствий «объединяются люди всего политического спектра».
4 октября стало известно, что количество погибших в результате урагана «Иэн», обрушившегося на штат Флорида, выросло до 103.
Российское посольство в Вашингтоне выразило соболезнования близким жертв урагана.