Сенатор Пушков ответил на угрозы Борреля в адрес России

Сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с угрозами России.

Боррель заявил, что «любая ядерная атака против Украины» приведёт к неядерному, но мощному ответу военному ответу со стороны Запада.

После этого, журналист газеты Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, что Боррель не имел полномочий говорить об этом.

«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания Борреля о том, что Запад даст «мощный военный ответ» в случае применения ядерного оружия на Украине. Российский политик прежде всего напомнил, что рассуждения о «ядерном ударе» являются паранойей.

Заявление о возможной конфронтации Боррель сделал, когда выступал на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.