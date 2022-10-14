WSJ: в ЕС заявили, что Боррель не уполномочен заявлять о «мощном ответе России»
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.
«Он (Боррель. — RT) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — заявил дипломат.
Ранее Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания Борреля о том, что Запад даст «мощный военный ответ» в случае применения ядерного оружия на Украине. Российский политик прежде всего напомнил, что рассуждения о «ядерном ударе» являются паранойей.
Заявление о возможной конфронтации Боррель сделал, когда выступал на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.