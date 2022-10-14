WSJ: в ЕС заявили, что Боррель не уполномочен заявлять о «мощном ответе России»

Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о «мощном военном ответе» Запада в случае применения ядерного оружия на Украине не является официальной позицией ЕС.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.

«Он (Боррель. — RT) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — заявил дипломат.

Ранее Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания Борреля о том, что Запад даст «мощный военный ответ» в случае применения ядерного оружия на Украине. Российский политик прежде всего напомнил, что рассуждения о «ядерном ударе» являются паранойей.

Заявление о возможной конфронтации Боррель сделал, когда выступал на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.