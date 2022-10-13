Медведев отметил паранойю Борреля и назвал его «увядшей брюссельской капустой»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Запад даст «мощный военный ответ» в случае применения ядерного оружия на Украине. Российский политик прежде всего напомнил, что рассуждения о «ядерном ударе» являются паранойей.

Своё сообщение в соцсети «ВКонтакте» Медведев начал с того, что назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой», напомнив, что в Европе уже «есть обиженная ливерная колбаса».

«Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: «Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ — не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена», — написал Медведев.

Он предложил оставить на совести Борреля «паранойю про российский ядерный удар».

«Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете», — отметил зампред Совбеза.

Заявление о возможной конфронтации Боррель сделал, когда выступал на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.