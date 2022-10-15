Лавров: в СНГ понимают объективную реальность вхождения новых регионов в Россию
Лавров отметил, что Россия информировала всех партнёров ещё на этапе подготовки к проведению референдумов.
«Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — говорится в комментарии главы МИД Первому каналу на полях саммита СНГ.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.