Лавров: в СНГ понимают объективную реальность вхождения новых регионов в Россию

Партнёры в СНГ осознают объективную реалность вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Россия информировала всех партнёров ещё на этапе подготовки к проведению референдумов.

«Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — говорится в комментарии главы МИД Первому каналу на полях саммита СНГ.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.