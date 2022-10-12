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ФОМ: 78% россиян поддержали вхождение четырёх новых регионов в состав России

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Согласно данным Фонда «Общественное мнение», 78% россиян поддержали вхождение четырёх новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — в состав России.
ФОМ: 78% россиян поддержали вхождение четырёх новых регионов в состав России
  • РИА Новости

Об этом пишет Интерфакс. 

Также 42% респондента заявили, что референдумы в указанных регионах прошли своевременно. При этом 31% участников опроса выразил мнение, что референдумы можно было провести раньше.

Кроме того сообщается, что об итогах референдумов слышали подавляющее большинство российских граждан — 89%.

Опрос был проведён среди 1,5 тыс. респондентов в 53 регионах.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

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