ФОМ: 78% россиян поддержали вхождение четырёх новых регионов в состав России
- РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс.
Также 42% респондента заявили, что референдумы в указанных регионах прошли своевременно. При этом 31% участников опроса выразил мнение, что референдумы можно было провести раньше.
Кроме того сообщается, что об итогах референдумов слышали подавляющее большинство российских граждан — 89%.
Опрос был проведён среди 1,5 тыс. респондентов в 53 регионах.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.