ФОМ: 78% россиян поддержали вхождение четырёх новых регионов в состав России

Согласно данным Фонда «Общественное мнение», 78% россиян поддержали вхождение четырёх новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — в состав России.

Об этом пишет Интерфакс.

Также 42% респондента заявили, что референдумы в указанных регионах прошли своевременно. При этом 31% участников опроса выразил мнение, что референдумы можно было провести раньше.

Кроме того сообщается, что об итогах референдумов слышали подавляющее большинство российских граждан — 89%.

Опрос был проведён среди 1,5 тыс. респондентов в 53 регионах.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.