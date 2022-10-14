Инфляция в Хорватии ускорилась до 12,8%
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные гостатбюро, больше всего в стране подорожали продукты питания (19,1%). На втором месте оказались услуги гостиниц и цены в ресторанах (17,3%). Тройку лидеров по росту стоимости замыкают мебель, бытовая техника и техобслуживание домохозяйств (15,7%).
Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), годовая инфляция в Германии по итогам сентября достигла рекордных 10%.
В середине июня в бюро сообщили, что годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума.