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Инфляция в Хорватии ускорилась до 12,8%

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В государственном статбюро Хорватии сообщили об ускорении инфляции в среднем на 12,8% в годовом исчислении, что является абсолютным рекордом за всю историю ведения статистики.
Инфляция в Хорватии ускорилась до 12,8%
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Zuberi/Anadolu Agency

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные гостатбюро, больше всего в стране подорожали продукты питания (19,1%). На втором месте оказались услуги гостиниц и цены в ресторанах (17,3%). Тройку лидеров по росту стоимости замыкают мебель, бытовая техника и техобслуживание домохозяйств (15,7%).

Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), годовая инфляция в Германии по итогам сентября достигла рекордных 10%.

В середине июня в бюро сообщили, что годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума.

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