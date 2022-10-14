Узнать больше

NI: США могут серьёзно изменить позицию по Украине при больших потерях своей армии

Короткая ссылка
Позиция администрации и общественности США по Украине может серьёзно измениться в случае, если американские военные будут вовлечены в конфликт и армия Соединённых Штатов понесёт большие потери. С таким мнением выступил обозреватель The National Interest Леон Хадар.
NI: США могут серьёзно изменить позицию по Украине при больших потерях своей армии
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Если это произойдёт (участие американских военных в конфликте. — RT) и Соединённые Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьёзное влияние на общественное мнение и конгресс», — пишет он.

Хадар добавил, что эскалация конфликта усилит страхи американцев перед мировой войной и использованием ядерного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины является опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждено прибегнуть к ядерному оружию, — чрезвычайно отдалённые.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить