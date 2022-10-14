NI: США могут серьёзно изменить позицию по Украине при больших потерях своей армии

Позиция администрации и общественности США по Украине может серьёзно измениться в случае, если американские военные будут вовлечены в конфликт и армия Соединённых Штатов понесёт большие потери. С таким мнением выступил обозреватель The National Interest Леон Хадар.

«Если это произойдёт (участие американских военных в конфликте. — RT) и Соединённые Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьёзное влияние на общественное мнение и конгресс», — пишет он.

Хадар добавил, что эскалация конфликта усилит страхи американцев перед мировой войной и использованием ядерного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины является опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждено прибегнуть к ядерному оружию, — чрезвычайно отдалённые.