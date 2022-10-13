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Столтенберг высказался о возможности применения ядерного оружия со стороны НАТО

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказался о возможности применения ядерного оружия со стороны НАТО.
Столтенберг высказался о возможности применения ядерного оружия со стороны НАТО
  • AP

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию, чрезвычайно отдалённые... НАТО будет сохранять бдительность и внимательно следить за новыми ядерными учениями России», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в войне против России.

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