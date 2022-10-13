Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказался о возможности применения ядерного оружия со стороны НАТО.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию, чрезвычайно отдалённые... НАТО будет сохранять бдительность и внимательно следить за новыми ядерными учениями России», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в войне против России.