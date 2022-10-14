Узнать больше

Замгоссекретаря США Адейемо пригрозил санкциями иностранцам, поддерживающим ВПК России

Короткая ссылка
Власти США выпустили особые инструкции, согласно которым Вашингтон может применить санкции в отношении зарубежных физических или юридических лиц, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России, заявил замгоссекретаря США Уолли Адейемо.
Замгоссекретаря США Адейемо пригрозил санкциями иностранцам, поддерживающим ВПК России
  • globallookpress.com
  • © Lenin Nolly/Keystone Press Agency

«Сегодня утром управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами выпустило инструкции, в которых отмечается, что мы готовы и можем ввести санкции против людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы в Россию или поддерживают российский ВПК», — сказал он.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Ранее члены комитета по иностранным делам верхней палаты американского конгресса пришли к выводу, что рестрикции, которые администрация США вводит против России, не дают ожидаемого эффекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить