Замгоссекретаря США Адейемо пригрозил санкциями иностранцам, поддерживающим ВПК России

Власти США выпустили особые инструкции, согласно которым Вашингтон может применить санкции в отношении зарубежных физических или юридических лиц, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России, заявил замгоссекретаря США Уолли Адейемо.

«Сегодня утром управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами выпустило инструкции, в которых отмечается, что мы готовы и можем ввести санкции против людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы в Россию или поддерживают российский ВПК», — сказал он.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Ранее члены комитета по иностранным делам верхней палаты американского конгресса пришли к выводу, что рестрикции, которые администрация США вводит против России, не дают ожидаемого эффекта.