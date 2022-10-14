iDNES: санкции на ввоз берёзы из России привели к росту цены на туалетную бумагу на Западе
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«Туалетная бумага — ещё один товар, производство которого подорожало из-за начала вооружённого конфликта на Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что русская берёза состоит из коротких волокон, которые смягчают гигиеническую продукцию.
«Запрет на экспорт русской берёзы... спровоцировал борьбу за целлюлозную массу, основной компонент в производстве туалетной бумаги», — добавили авторы материала.
Ранее политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что европейские ограничения бьют болезненно по экономике ЕС.
Кроме того, Bloomberg сообщил, что на фоне энергетического кризиса в Европе возрос спрос на древесину.
В частности, жители Германии рассматривают в качестве топлива конский навоз и другие непопулярные виды топлива, а во Франции зафиксировано повышение цен на древесные пеллеты вдвое.