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Bloomberg: в Германии вырубили почти все деревья в парке Тиргартен на фоне энергокризиса

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Жители Германии срубили с целью отопления домов почти все деревья в центральном парке Тиргартен на фоне охватившего страну энергокризиса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, говорится в статье, жители Германии рассматривают в качестве топлива конский навоз.

Что касается Франции, то там зафиксировано повышение цен на древесные пеллеты вдвое.

Кроме того, отмечает автор материала, в Венгрии запретили экспорт пеллет.

Власти Румынии между тем ограничили цены на дрова.

Ранее обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.

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