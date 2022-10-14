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В ЕС подтвердили, что применение Россией ядерного оружия не останется без ответа

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали подтвердила, что в случае использования Россией ядерного оружия это не останется без ответа.
В ЕС подтвердили, что применение Россией ядерного оружия не останется без ответа
  • Gettyimages.ru
  • © ullstein bild

«Слова верховного представителя (Жозепа Борреля. — RT) очевидны: у ядерного нападения будут серьёзные последствия. Нет сомнений в том, что Европа и её союзники должны будут отреагировать на использование ядерного оружия», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что в Европе с самого начала спецоперации предприняли меры для поддержки Украины на всех уровнях и не перестанут поддерживать страну.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Киеву дополнительную военную поддержку.

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Европейский союз продолжит оказывать Украине помощь в военной сфере, а также поможет ей подготовиться к зиме.

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