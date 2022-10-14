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В МИД России указали США на произвольную переквалификацию ШПУ МБР

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Российская сторона возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР со стороны США, следует из заявления МИДа России.
В МИД России указали США на произвольную переквалификацию ШПУ МБР
  • globallookpress.com

Отмечается, что в рамках обмена данными с Вашингтоном о количествах стратегических наступательных вооружений в США не учли 41 тяжёлый бомбардировщик В-52Н, ядерные боезаряды и 56 пусковых установок БРПЛ Trident II. Отмечается, что эти и подобные вооружения должны быть учтены в соответствии с межгосударственным договором о мерах по ДСНВ.

Также американская сторона не упомянула четыре шахтные пусковые установки (ШПУ) МБР (межконтинентальная баллистическая ракета. — RT), которые США переименовали в «учебные шахты».

«Российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков и БРПЛ... а также возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения», — приводит РИА Новости заявление российского МИД.

Россия и США в сентябре провели обмен информацией о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

В прошлом месяце также стало известно, что российская и американская стороны обсуждают проведение очной встречи консультативной комиссии по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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