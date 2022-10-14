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В ООН заявили о возможном дефиците удобрений в следующем году

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Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил о возможном дефиците удобрений в следующем году.
В ООН заявили о возможном дефиците удобрений в следующем году
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции «Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность».

«В производстве и мировом экспорте выпадание доли российских удобрений может привести к тому, что на следующий год для многих стран и производителей удобрения будут недоступны физически», — цитирует его РИА Новости.

Среди возможных причин дефицита он назвал подорожание удобрений в связи с нарушением торговых цепочек, а также резкий взлёт цен на энергоносители, прежде всего из-за обострения политической ситуации в мире.

Он подчеркнул, что в мировом масштабе удобрений будет меньше, и особенно — в развивающихся странах.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

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