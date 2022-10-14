Основатель Modern Talking Болен осудил антироссийские санкции

Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России.

Об этом сообщает Focus.

«Если бы они (власти Запада. — RT) не ввели эти санкции и если бы мы разумно сели за стол переговоров, то людям не пришлось бы сейчас заниматься всей этой ерундой. Теперь мы должны замёрзнуть», — приводит издание его слова на саммите Founder Summit 2022 в августе.

Болен отметил, что в условиях укрепления рубля и падения курса евро «политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией».

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс осудил поставки вооружения Украине со стороны западных стран, добавив, что таким образом они «подливают масла в огонь».

До этого Уотерс в интервью RT заявил, что Запад не заинтересован в окончании конфликта на Украине.